13 апреля, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: акция "Дни исторического и культурного наследия" начнется 18 апреля

Акция "Дни исторического и культурного наследия" стартует в Москве 18 апреля. Мероприятие продлится до 31 мая, рассказал Сергей Собянин на странице в МАХ.

В этом году событие состоится уже в 26-й раз и будет посвящено теме "Наследие вокруг нас". Жители и гости столицы смогут посетить около 300 памятников московской старины, в том числе закрытые в обычное время и недавно отреставрированные.

В частности, будут доступны Египетский павильон усадьбы Останкино, дом-усадьба в Хамовниках, церковь Петра и Павла на Новой Басманной улице и другие памятники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

