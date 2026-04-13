Собянин: открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых

В Москве открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, в рамках мероприятия жюри будут оценивать достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, а также внедрение инноваций в экономику и социальную сферу столицы.

Всего представлены 22 номинации, которые разделены на 2 направления. В 1-е входят работы по математике, механике, информатике, физике, а еще – астрономии, химии, а также по медицинским, техническим и инженерным отраслям. Во 2-е – разработки в сфере авиации, био- и нанотехнологий, фармацевтики и электроники.

