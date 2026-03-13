Собянин рассказал, как Москву будут приводить в порядок к летнему сезону

С приходом тепла Москва начала готовиться к масштабной уборке. Как сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин, в порядок приведут городские и внутридворовые территории.

В столице отремонтируют детские и спортивные площадки, обновят жилищный фонд – цоколи и фасады зданий, входные группы, козырьки подъездов, чердаки и подвалы. Работы организуют также на дорожно-транспортной инфраструктуре. Специалисты помоют указатели, освежат разметку, покрасят ограждения и остановки.

