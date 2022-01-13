Москвичам рассказали, что планируют отреставрировать в столице в 2022 году

Телезрителям рассказали, что отреставрируют в этом году в Москве. Как сообщил Сергей Собянин, специалисты продолжат возрождать остров Балчуг и реставрировать части знаменитого Дома на набережной.

Также планируют завершить работы в Театре эстрады и начать возвращать исторический облик с интерьерами кинотеатра "Ударник".

Кроме того, продолжат восстанавливать ВДНХ. Мастера трудятся в павильонах "Геология", "Зерно", "Поволжье", "Оптика", "Микробиологическая промышленность" и других.

Реставрируют Дворец пионеров на Воробьевых горах, Театр на Малой Бронной, Московский почтамт и ряд исторических усадеб.

К тому же, в этом году специалисты начнут работы в здании Центрального телеграфа и ипподрома.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.