Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Трем сталинским высоткам в столице вернут исторический вид. Так, жилые корпуса уже привели в порядок в здании на Красных Воротах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Такие постройки – объекты культурного наследия, поэтому специалисты проводят работы очень бережно. Впереди – реставрация главного здания МГУ на Воробьевых горах и звезды на 50-метровом шпиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.