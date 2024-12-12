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12 декабря, 11:45

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Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

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Трем сталинским высоткам в столице вернут исторический вид. Так, жилые корпуса уже привели в порядок в здании на Красных Воротах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Такие постройки – объекты культурного наследия, поэтому специалисты проводят работы очень бережно. Впереди – реставрация главного здания МГУ на Воробьевых горах и звезды на 50-метровом шпиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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