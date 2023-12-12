Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Проект планировки части промзоны "Алабушево" утвердили в столице. Как отметил Сергей Собянин, это крупнейшая площадка особой экономической зоны "Технополис Москва". Планируется, что в Зеленограде реорганизуют более 10 гектаров между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева.

Синоптики предупреждают, что сугробы могут вырасти в столице до 50 сантиметров. Осадки будут продолжаться с разной интенсивностью несколько дней подряд. Снегоуборочная техника работает в городе круглосуточно.

С опережением графика завершается строительство развязки на МКАД с улицей Верхние Поля. Ее планируют запустить в марте. Новые пешеходные переходы и автомобильные эстакады повлияют на дорожную ситуацию как минимум в трех районах Москвы и нескольких городах Подмосковья.