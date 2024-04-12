Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая детская поликлиника открыта в Бирюлеве Восточном. Она рассчитана на 545 посещений в смену, сообщил Сергей Собянин.

Москвичей просят пересесть на общественный транспорт вечером в пятницу, 12 апреля, из-за прогнозируемого дождя. Предупреждение публикует ЦОДД.

Более 2,8 миллиона человек посетили центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ с момента открытия. Об этом рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.



