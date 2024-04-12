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12 апреля, 16:45

Новости

Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Новости часа: мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Мэр Москвы открыл новую детскую поликлинику в Бирюлеве Восточном

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Собянин: правительство Москвы вручит 50 премий молодым исследователям

"Мой район. Новости": обновление поликлиники на Амурской улице завершится в 2024 году

Новости часа: мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

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Собянин рассказал, каким станет парк "Сокольники" после обновления

Мэр Москвы поздравил космонавтов и работников ракетно-космической отрасли

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая детская поликлиника открыта в Бирюлеве Восточном. Она рассчитана на 545 посещений в смену, сообщил Сергей Собянин.

Москвичей просят пересесть на общественный транспорт вечером в пятницу, 12 апреля, из-за прогнозируемого дождя. Предупреждение публикует ЦОДД.

Более 2,8 миллиона человек посетили центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ с момента открытия. Об этом рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.

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