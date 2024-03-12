Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Транспортная программа до 2030 года сформирует единое пространство Москвы и Московской области. К 2030 году планируется сделать более удобные маршруты к станциям диаметров и метро, рассказал Сергей Собянин.

Северный вестибюль городского вокзала Тестовская МЦД-4 откроют в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Москвичей и гостей столицы приглашают на ночные прогулки по метрополитену. Предстоящие экскурсии анонсировал Дептранс.