12 марта, 13:00Транспорт
Новости часа: Собянин сообщил о планах усилить транспортную интеграцию Москвы и области
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Транспортная программа до 2030 года сформирует единое пространство Москвы и Московской области. К 2030 году планируется сделать более удобные маршруты к станциям диаметров и метро, рассказал Сергей Собянин.
Северный вестибюль городского вокзала Тестовская МЦД-4 откроют в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Москвичей и гостей столицы приглашают на ночные прогулки по метрополитену. Предстоящие экскурсии анонсировал Дептранс.