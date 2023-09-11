Собянин: около 3 млн человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы

Около трех миллионов человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы. Итоги в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

В городе прошло более 150 различных мероприятий. Одним из главных событий стал большой концерт с участием популярных исполнителей в "Лужниках". Кроме того, состоялись сразу несколько парадов: трамваев, поездов подземки и речных судов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.