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Новости

11 сентября, 16:30

Новости

Собянин: около 3 млн человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы

Собянин: около 3 млн человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы

Новости часа: Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Новости часа: Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Собянин открыл новую автотрассу между Варшавским и Калужским шоссе

Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города в концертном зале "Зарядье"

В День города запустили движение по проспекту Багратиона

Собянин поздравил жителей Москвы с 876-летием города

Путин и Собянин открыли новую вылетную магистраль на западе Москвы

Сергей Собянин объявил о запуске полноценного движения по МСД

Около трех миллионов человек приняли участие в праздновании 876-летия Москвы. Итоги в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

В городе прошло более 150 различных мероприятий. Одним из главных событий стал большой концерт с участием популярных исполнителей в "Лужниках". Кроме того, состоялись сразу несколько парадов: трамваев, поездов подземки и речных судов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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