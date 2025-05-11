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11 мая, 13:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы назвал социальные объекты, которые возводятся в Мнёвниковской пойме

Мэр Москвы назвал социальные объекты, которые возводятся в Мнёвниковской пойме

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Сергей Собянин сообщил, что в Мнёвниковской пойме продолжается масштабное развитие территории. В ближайшие годы здесь появятся социальные объекты, а также спортивный и деловой кластеры. На участке в 73 гектара строится 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости.

Уже открыт Ледовый дворец, возводятся теннисный центр и Международная хоккейная академия Александра Овечкина. Появятся школы и детские сады – всего на 2 500 мест. Инвесторы формируют деловой кластер – на территории строится многофункциональный комплекс площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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