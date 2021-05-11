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Москва 24

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Мэр Москвы

11 мая, 23:30

Вакцинация от COVID-19 будет доступна во всех парковых павильонах "Здоровая Москва"

мэр Москвы город Здоровая Москва видео Александра Корнева Екатерина Кузнеченкова

Сделать прививку от коронавируса теперь можно прямо во время прогулки. Павильоны "Здоровая Москва" возвращаются в столичные парки. Помимо вакцинации, там можно также пройти полноценный медосмотр, причем бесплатно.

На открытии побывал Сергей Собянин. Он рассказал, что с этого года все данные исследований и анализы сразу будут попадать в электронную медицинскую карту пациента. В случае отклонений в показателях с человеком сразу свяжутся сотрудники телемедицинского центра, отметил мэр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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