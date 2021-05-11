Вакцинация от COVID-19 будет доступна во всех парковых павильонах "Здоровая Москва"

Сделать прививку от коронавируса теперь можно прямо во время прогулки. Павильоны "Здоровая Москва" возвращаются в столичные парки. Помимо вакцинации, там можно также пройти полноценный медосмотр, причем бесплатно.

На открытии побывал Сергей Собянин. Он рассказал, что с этого года все данные исследований и анализы сразу будут попадать в электронную медицинскую карту пациента. В случае отклонений в показателях с человеком сразу свяжутся сотрудники телемедицинского центра, отметил мэр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.