Собянин поблагодарил городские службы за работу в новогодние праздники

Сергей Собянин оценил работу городских служб в новогодние праздники. Как заявил мэр на заседании президиума правительства Москвы, все прошло без происшествий.

Собянин поблагодарил сотрудников, которые дежурили круглосуточно. Им приходилось следить за довольно серьезной инфраструктурой.

Праздничную атмосферу в городе создавали более 4,5 тысячи световых конструкций и около тысячи елок. Новогодние ролики транслировались на 50 цифровых билбордах и 12 медиафасадах. В столице работали и продолжают работать почти полторы тысячи катков, около 400 лыжных трасс и более 350 ледяных городков.

В праздничные дни прошли три сильных снегопада, выпало более половины месячной нормы осадков. На уборку снега выходили свыше 10 тысяч единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.