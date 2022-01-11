Собянин поблагодарил городские службы за работу в  новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин назвал успешной работу сотрудников всех коммунальных и энергетических предприятий в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Градоначальник отметил, что празднование Нового года и Рождества прошло в доброй и теплой атмосфере, без аварий и происшествий. Собянин поблагодарил городские службы за круглосуточную работу.

Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических и других инженерных сетях были сформированы 1 352 аварийные бригады, 1 449 единиц специализированной техники, а также свыше 1 800 аварийных источников электроснабжения.

В праздничные дни прошли три сильных снегопада, в результате которых выпало свыше половины месячной нормы осадков. В уборке участвовали 10 500 единиц специализированной техники, а в очистке кровель и дворов – 2 900 бригад и 43 000 единиц малой механизации.

Особое внимание уделяли рождественским ярмаркам. Для уборки площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" были задействованы 1 100 рабочих и 380 единиц техники.

Ранее заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков заявил, что порядка 12 тысяч единиц техники и более 90 тысяч рабочих были задействованы в уборке снега в Москве после сильного снегопада.

При этом в столице ожидается гололедица. Период предупреждения – до 11:00 13 января.

