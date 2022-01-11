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Общество

08:51

Собянин рассказал, каким войдет в историю 2021 год

мэр Москвы город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисо

Сергей Собянин назвал прошедший год сложным для столицы, сообщает "Вечерняя Москва".

Он пояснил, что много сил отнимала борьба с пандемией, причем не столько физических, сколько моральных.

"Все технологии борьбы с COVID-19 – разворачивание коек, тестирование, телемедицина, мониторинг и так далее – у нас отлажены чуть ли не до автоматизма. Но все время ждать какой-то очередной катастрофы… Жить от одной волны до другой. Психологически это, конечно, очень непросто. Но привыкли, справляемся", – заявил мэр столицы в интервью изданию.

При этом Собянин заметил, что в 2021 году столица не просто выживала, а жила нормальной жизнью большого города. По мнению мэра, это главное общее достижение москвичей.

Он также напомнил, что многим жителям города прошедший год принес болезни и даже утраты. По его словам, они были и среди его знакомых.

Ранее мэр заявил, что Москва остается одним из лидеров международных туристических рейтингов. Он отметил, что это доказывают победы российской столицы в World Travel Awards, а также тот факт, что Michelin опубликовал гид по ресторанам города.

Между тем, добавил градоначальник, Москва продолжает создавать комфортные условия для туристов: так, в единую экосистему входят цифровые сервисы, единый контактный центр и сеть информационных центров.

Собянин рассказал о философии развития Москвы как современного города

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