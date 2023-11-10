Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

В столице строят мост через Москву-реку в продолжение Берегового проезда. Он свяжет районы Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники, рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

Для того, чтобы возвести сложную инженерную конструкцию, пришлось временно сузить русло Москвы-реки. При этом судоходство на западе столицы не прекратилось.

Новый шестиполосный мост улучшит движение четырех столичных районов, где проживают около 500 тысяч человек. Подробнее о процессах работ – в эфире телеканала Москва 24.