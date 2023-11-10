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Новости

10 ноября, 07:15

Город

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

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Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

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Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Новости часа: Собянин рассказал о начале строительства моста на западе Москвы

В столице строят мост через Москву-реку в продолжение Берегового проезда. Он свяжет районы Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники, рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

Для того, чтобы возвести сложную инженерную конструкцию, пришлось временно сузить русло Москвы-реки. При этом судоходство на западе столицы не прекратилось.

Новый шестиполосный мост улучшит движение четырех столичных районов, где проживают около 500 тысяч человек. Подробнее о процессах работ – в эфире телеканала Москва 24.

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