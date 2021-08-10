Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова" и рассказал о планах реконструировать историческое здание театра.

"Долго планировалось создание нового корпуса этого театра. Наконец, после долгих колебаний, каких-то вариантов решений эту проблему город взял на себя и построил новое здание, по своим возможностям которое превосходит те, которые были в старом здании, с точки зрения выступлений и количества зрителей в зале и, конечно, по комфорту", – сказал мэр.

Собянин выразил надежду на то, что новая сцена позволит увеличить количество театральных постановок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.