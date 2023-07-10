Собянин принял участие в международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

Доля Москвы в общероссийском объеме инвестиций за 2022 год превысила 21%. Это один из показателей, благодаря которому столица заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ. Презентация прошла в рамках международной выставки промышленности "Иннопром" в Екатеринбурге.

Сергей Собянин принял участие в сессии, где подвели итоги деятельности органов исполнительной власти субъектов в сфере промышленности за 2022 год. Как стало известно, первое место заняла Москва. Столица лидирует по всем показателям рейтинга Минпромторга: от высоких темпов роста инвестиций, крупного промышленного потенциала, качественной инфраструктуры до эффективной поддержки региональных властей.

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