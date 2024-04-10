Новости часа: более 60 спортивных объектов вошли в городскую программу реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 60 спортивных объектов вошли в городскую программу реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного потепления объявили в столичном регионе до пятницы, 12 апреля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Парк с кленами и можжевельником сделают на Дербеневской улице в 2025 году. О планах создания нового парка рассказал заммэра Андрей Бочкарев.