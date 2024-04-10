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Новости

Новости

10 апреля, 16:45

Общество

Новости часа: более 60 спортивных объектов вошли в городскую программу реновации

Новости часа: более 60 спортивных объектов вошли в городскую программу реновации

Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Новости часа: станцию метро в Гольянове начнут строить в конце 2024 года

Новости часа: Собянин посетил обновленный спорткомплекс "Скиф"

Сергей Собянин посетил обновленный спорткомплекс "Скиф"

"Мой район. Новости": южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами

Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года

Новости часа: городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Новости часа: москвичей попросили быть внимательнее из-за сильной непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 60 спортивных объектов вошли в городскую программу реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного потепления объявили в столичном регионе до пятницы, 12 апреля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Парк с кленами и можжевельником сделают на Дербеневской улице в 2025 году. О планах создания нового парка рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

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