Новый корпус больницы в Коммунарке примет первых пациентов в январе-марте – Собянин

Новый амбулаторно-поликлинический корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы № 40 в Коммунарке, примет первых пациентов уже в I квартале 2022 года, сообщил Сергей Собянин.

"Коммунарская больница, или медицинский центр, – самый современный в России, запроектированный по мировым стандартам. Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию", – сказал мэр.

По его словам, в следующем году построят два корпуса: перинатальный и детскую больницу. На 2023 год останется спроектированное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии.

Мэр отметил, что из-за пандемии больницу в Коммунарке перепрофилировали под лечение больных COVID-19 и теперь она является одним из главных центров борьбы с инфекцией не только в Москве, но и во всей России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.