МХАТ имени Горького сменит название

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
МХАТ имени М. Горького сменит название. Театр вновь получит свое историческое наименование, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Владимира Кехмана.
"Новое название театра будет старое: "Художественный театр – МХАТ имени Максима Горького", – рассказал он.
По словам Кехмана, изначально театр назывался "Художественный", потом – "Московский Художественный", а после стал МХАТом.
"Более того, МХАТ Горького будет просто "Художественным театром". Это произойдет уже в следующем году", – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца. Это необходимо в связи с ремонтом.
Также Владимир Кехман рассказал, что уже наметил кандидатуру на должность нового художественного руководителя театра, отметив, что это очень известный человек.
По словам гендиректора, если этот человек согласится с его предложением, он сможет продолжить параллельно работать в прежнем театре.
"Интервью": Владимир Кехман – о работе в МХАТе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: