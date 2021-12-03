МХАТ имени Горького сменит название

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МХАТ имени М. Горького сменит название. Театр вновь получит свое историческое наименование, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Владимира Кехмана.

"Новое название театра будет старое: "Художественный театр – МХАТ имени Максима Горького", – рассказал он.

По словам Кехмана, изначально театр назывался "Художественный", потом – "Московский Художественный", а после стал МХАТом.

"Более того, МХАТ Горького будет просто "Художественным театром". Это произойдет уже в следующем году", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца. Это необходимо в связи с ремонтом.

Также Владимир Кехман рассказал, что уже наметил кандидатуру на должность нового художественного руководителя театра, отметив, что это очень известный человек.

По словам гендиректора, если этот человек согласится с его предложением, он сможет продолжить параллельно работать в прежнем театре.