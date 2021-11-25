Гендиректор МХАТа заявил, что уже нашел кандидата на пост нового худрука

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил, что уже наметил кандидатуру на должность нового художественного руководителя театра, отметив, что это очень известный человек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это очень известный человек, он сейчас возглавляет театр. Блистательный актер и режиссер, и он знает о моем желании. Если я смогу его убедить в том, чтобы он мне помог, если Татьяна Васильевна (Доронина, президент театра. – Прим. ред.) будет не против", – сказал Кехман.

Глава МХАТа отметил, что, если этот человек согласится с его предложением, он сможет продолжить параллельно работать в прежнем театре.

В начале ноября стало известно об уходе Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя МХАТ имени Горького. Он лично подтвердил, что покидает должность худрука, а также отметил, что написать заявление об увольнении ему предложил сам Владимир Кехман.

Позже Кехман заявил, что поиски нового худрука начнутся не раньше января 2022 года, так как сначала необходимо исправить финансовые проблемы, в которых, по его мнению, виновато прежнее руководство.

