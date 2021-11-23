Кехман рассказал о работе с Захаром Прилепиным

"Интервью": Владимир Кехман – о работе в МХАТе
Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 рассказал, что общался с Захаром Прилепиным пару раз.
По его словам, раньше они не были знакомы.
"На сегодняшний день я его попросил, чтобы он занялся промоушен своего спектакля, по его книге сделанного, и это все. У меня нет времени разговаривать ни с кем", – подчеркнул Кехман.
Он отметил, что пока у них с Прилепиным нет предмета для общения.
"Мне он ответил на все те вопросы, которые меня интересовали в отношении его. Ответы меня удовлетворили", – заключил гендиректор МХАТ имени Горького.
Ранее Кехман раскрыл подробности увольнения Эдуарда Боякова. По его словам, главное правило при приемке нового театра – финансовая дисциплина, которая позволяет сразу понять, в каком состоянии находится театр. При этом Бояков не смог объяснить сложившуюся финансовую ситуацию.
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