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Культура

17:39

Кехман рассказал, сколько МХАТ зарабатывал при Дорониной

культура эксклюзив

"Интервью": Владимир Кехман – о работе в МХАТе

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал, сколько театр зарабатывал при Татьяне Дорониной. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24.

"У Татьяны Васильевны была субсидия – 160 миллионов рублей, а зарабатывал театр в этот момент 145. С точки зрения эффективности ее как руководителя это феноменальная эффективность. Сегодня я пришел с минусом 168 миллионов рублей", – отметил он.

Кехман также добавил, что в 2015 году в театре было 345 тысяч зрителей, а в 2019-м – 225–240 тысяч.

"Это очень мало для МХАТа, который обладает залом в 1 350 мест", – сказал он.

Ранее Кехман обвинил в финансовых проблемах театра прежнюю команду. По его словам, сейчас у театра нет денег, чтобы платить зарплаты сотрудникам.

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