Кехман назвал привлечение молодежи главной задачей МХАТа

Кехман заявил, что МХАТ ищет молодых режиссеров и драматургов

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман оценил перспективы работы с молодежной аудиторией. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24.

"Мы должны показать молодежи, что это их место. Это наша главная задача. И задачу эту поставила именно Доронина (Татьяна Васильевна. – Прим. ред.) мне сейчас", – рассказал Кехман.

По словам гендиректора, в театре есть запрос на новую аудиторию. В частности, Владимир Кехман заявил, что приглашает в театр молодых людей, которые предпочитают домашний досуг.

"Есть шантрапа, которые сидят просто дома. Вот они меня интересуют очень сильно. Я хотел бы для них, чтобы они попробовали выйти и попробовали прийти в театр. Мне кажется, им понравится", – добавил он.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Москвой 24 заявил, что в новогодних передачах, транслируемых на федеральных каналах 31 декабря и все январские каникулы, снимаются только те артисты, которые хотят работать. Отсутствие молодежи он объяснил ленью нового поколения.