Кехман раскрыл подробности увольнения Боякова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман раскрыл подробности увольнения Эдуарда Боякова. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24.

Кехман подчеркнул, что его назначение было неожиданным, поэтому никакого плана у него не было.

"Я Эдуарда (Боякова. – Прим. ред.) видел два раза в жизни, с Захаром (Прилепиным. – Прим. ред.) даже не был знаком. Я съездил в Минкульт, попросил документы. Когда я принимаю новый театр, у меня есть определенный набор действий, который я совершаю", – рассказал он.

По словам гендиректора, главное его правило – финансовая дисциплина, которая позволяет сразу понять, в каком состоянии находится театр.

"Когда я получил СМС от главбуха, что у них на счетах два миллиона рублей и платить им нечем зарплату, меня это удивило. Мы встретились еще раз с Эдуардом и и. о. гендиректора Олегом Михайловым. Они попытались мне рассказать, где деньги, но не смогли этого сделать", – добавил Кехман.

В этот день ему пришлось уволить Михайлова, а дальше пришлось попрощаться с Бояковым, поскольку работать в той ситуации, по словам Кехмана, не представляло смысла.

"Эдуард снес сам себя. То, что происходило на протяжении как минимум последнего года, трудно представить себе, что в центре Москвы это возможно. На сегодняшний день в театре был серьезный конфликт между теми людьми, которые работали с Эдуардом, и теми, кто работали с Дорониной", – заключил он.

Более 30 лет – с 1987 года – художественным руководителем МХАТ имени Горького была народная артистка СССР Татьяна Доронина. В декабре 2018 года новым худруком стал Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента театра.

В 2019 году актеры пожаловались на Боякова. Они заявляли, что их якобы лишали ролей и снимали премии. В июне того же года артисты записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Доронину на должность худрука.

1 ноября 2021 года стало известно об уходе Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя МХАТ имени Горького. Он лично подтвердил, что покидает должность худрука, а также отметил, что написать заявление об увольнении ему предложил директор театра Владимир Кехман.

