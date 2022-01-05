В Госинспекции по недвижимости рассказали о применении беспилотников

14:06
Фото: Москва 24
Беспилотники обнаружили более половины выявленных за год незаконных строений в столице. Об этом сообщили в Госинспекции по недвижимости, передает Агентство "Москва".
"В 2021 году летательные аппараты Госинспекции трижды облетели Москву, на это потребовалось около 2 тысяч 21 часа. Из числа выявленных нарушений более половины – 51,3% – приходится на долю беспилотников", – заявил глава инспекции Владислав Овчинский.
По словам специалиста, аэросъемка позволяет объективно оценить ситуацию с воздуха – в частности, проверить кровли и верхние этажи, а также в целом высотные здания.
Парк Госинспекции по недвижимости состоит из 25 квадрокоптеров широкого спектра применения, оборудованных высококачественными камерами фото- и видеофиксации. Специально обученные пилоты управляют ими дистанционно.
Ранее сообщалось, что Госинспекция по недвижимости Москвы в 2022 году задействует в работе роботехнику. Специальные робособаки могут выявлять земельно-имущественные нарушения.
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