В Госинспекции по недвижимости рассказали о применении беспилотников

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Беспилотники обнаружили более половины выявленных за год незаконных строений в столице. Об этом сообщили в Госинспекции по недвижимости, передает Агентство "Москва".

"В 2021 году летательные аппараты Госинспекции трижды облетели Москву, на это потребовалось около 2 тысяч 21 часа. Из числа выявленных нарушений более половины – 51,3% – приходится на долю беспилотников", – заявил глава инспекции Владислав Овчинский.

По словам специалиста, аэросъемка позволяет объективно оценить ситуацию с воздуха – в частности, проверить кровли и верхние этажи, а также в целом высотные здания.

Парк Госинспекции по недвижимости состоит из 25 квадрокоптеров широкого спектра применения, оборудованных высококачественными камерами фото- и видеофиксации. Специально обученные пилоты управляют ими дистанционно.

Ранее сообщалось, что Госинспекция по недвижимости Москвы в 2022 году задействует в работе роботехнику. Специальные робособаки могут выявлять земельно-имущественные нарушения.