19:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 130 школ искусств отремонтировали в Москве за 4 года по программе "Искусство – детям". Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
"Сейчас 100 тысяч юных москвичей ходят в школы искусств. Занимаются музыкой, вокалом, танцами. Мы создаем им для этого все условия. Помогаем развиваться, раскрывать свои таланты", – отметил он.
Собянин напомнил, что в 2021 году новоселье отметили педагоги и ученики музыкальной школы имени Глинки и Киевской музыкальной школы. В нынешнем году, по его словам, планируется строительство ДШИ в Новой Москве – Московском и Михайлово-Ярцевском поселениях.
Ранее Сергей Собянин рассказал о наиболее примечательных объектах, построенных в Москве в минувшем году. По оценке мэра, самыми важными проектами стали открытие дома культуры "ГЭС-2" и возведение новой сцены театра "Уголок дедушки Дурова".
Собянин назвал главные стройки Москвы 2021 года
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