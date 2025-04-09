Собянин рассказал о внедрении биометрии на всех турникетах метро и наземного транспорта

Сергей Собянин сообщил, что до конца года оплата проезда по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и наземного городского транспорта. В 2025–2026 годах систему внедрят на всех станциях МЦД. Уже сейчас ей ежедневно пользуются свыше 400 тысяч человек.

По словам мэра, проект активно развивается с 2021 года. Биометрия уже работает на станциях метро, МЦК, "Аэроэкспрессе" и речном транспорте. Весной 2024 года начался первый этап внедрения технологии на МЦД – турникеты появились на четырех ключевых станциях, в том числе на Площади трех вокзалов, где ранее прошла масштабная реконструкция.

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