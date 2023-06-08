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13:15

Экономика

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве

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Более сотни столичных компаний занимаются выпуском компьютерной техники и электроники. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, только за первый квартал этого года их мощности выросли более чем на 20%.

Растет производство и готовых изделий, и комплектующих к ним. Так, местные заводы изготавливают и собирают материнские платы, системные блоки, мониторы и технику, с которой человек сталкивается каждый день в общественном транспорте – валидаторы и терминалы для оплаты проезда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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