Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве

Более сотни столичных компаний занимаются выпуском компьютерной техники и электроники. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, только за первый квартал этого года их мощности выросли более чем на 20%.

Растет производство и готовых изделий, и комплектующих к ним. Так, местные заводы изготавливают и собирают материнские платы, системные блоки, мониторы и технику, с которой человек сталкивается каждый день в общественном транспорте – валидаторы и терминалы для оплаты проезда.

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