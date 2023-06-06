Жители почти 100 домов ЮВАО получили квартиры в новостройках по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На юго-востоке Москвы жители 99 старых домов получили жилье в новостройках, которые возвели по программе реновации. Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства столицы.

Новоселье отпраздновали почти 16 тысяч москвичей, еще 2 тысячи оформляют необходимые для переезда документы, отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В сообщении указано, что переселение началось в районах Выхино-Жулебино, Южнопортовом, Текстильщики, Лефортово и Нижегородском. При этом из ветхого жилья больше всего людей переехали в районах Люблино, Кузьминки и Рязанском.

"Новые квартиры жители получили в 33 новостройках, которые город построил гарантированно в границах района, а многие – в уже привычном квартале или даже дворе", – подчеркнул Левкин.

На сегодняшний день на юго-востоке полностью расселили жителей 53 домов, 20 из которых уже демонтировали. На их месте строят 13 новых домов. Всего по программе реновации в ЮВАО новые квартиры получат больше 164 тысяч москвичей.

Ранее новый дом в рамках реализации программы реновации ввели в эксплуатацию в Лосиноостровском районе. Это монолитное односекционное здание, построенное по индивидуальному проекту.

До этого сообщалось, что в 2024 году на улице Героев Панфиловцев в столичном районе Северное Тушино построят жилой комплекс из четырех корпусов по программе реновации. Жилые постройки будут с разным количеством этажей и подземным паркингом.

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