Новый дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Лосиноостровском районе

Фото: пресс-служба Депстроя

Новый дом ввели в эксплуатацию в Лосиноостровском районе в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава Депстроя столицы Рафик Загрутдинов.

Новостройка располагается по адресу улица Шушенская, дом № 5. Это монолитное односекционное здание, построенное по индивидуальному проекту. Снаружи дом отделан клинкерной плиткой терракотового цвета, что делает его похожим на кирпичные здания. Также при оформлении новостройки были сделаны акценты графитового цвета.

В доме обустроили 160 квартир: 40 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Новые жильцы получат квартиры с готовой современной отделкой.

На первом этаже планируют открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и другие объекты общественно-деловой застройки. В доме предусмотрены места для колясок и велосипедов, а также кладовая для уборочного инвентаря.

Здесь установили лифты с грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов. Само здание оснастили системами охраны, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Кроме того, в доме будет действовать контроль и учет потребления энергоресурсов. В новых квартирах уже имеются счетчики.

В рамках проекта также благоустроили и озеленили прилегающую территорию, установили спортивную и детскую площадки.

Ранее стало известно, что более 2 тысяч горожан получили новые квартиры в мае по программе реновации. При этом с начала года жильем в новостройках обзавелись свыше 12,5 тысячи москвичей. В мае жители столицы заключили 860 договоров на равнозначные квартиры по программе реновации.

Также сообщалось о начале строительства трех жилых корпусов по реновации в Савеловском районе Москвы. По словам Загрутдинова, ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году. Каждая квартира будет передана москвичам с улучшенной готовой отделкой, которая полностью соответствует стандартам программы.



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