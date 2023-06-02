Жилой комплекс по программе реновации в Северном Тушине построят в 2024 году

Фото: пресс-служба Депстроя

В 2024 году на улице Героев Панфиловцев в столичном районе Северное Тушино построят жилой комплекс из четырех корпусов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Жилой комплекс строят на месте пятиэтажек, жители которых переехали по программе реновации в новые квартиры. В настоящее время идет возведение монолитных конструкции надземной части здания", – цитирует его пресс-служба Депстроя.

На фасадах жилых корпусов разместят корзины под кондиционеры. Жилые постройки будут с разным количеством этажей и подземным паркингом.

В ЖК расположатся 719 квартир: 180 однокомнатных, 410 двухкомнатных и 129 трехкомнатных. Для маломобильных граждан оборудуют 30 квартир.

На входе в подъезды уложат плитку с шероховатой поверхностью. Это позволит избежать скольжения в любое время года. При входе оборудуют колясочные и зону для почтовых ящиков.

Между первым и вторым корпусами планируют построить пешеходную арку с шумозащитным экраном, между третьим и четвертым – проход с навесом.

В соответствии со стандартами программы реновации придомовую территорию благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и клумбы. Для детей обустроят площадку, для взрослых – зону отдыха.

До этого стало известно, что новые квартиры по программе реновации в мае получили более двух тысяч москвичей. При этом с начала года жильем в новостройках обзавелись свыше 12,5 тысячи москвичей. При переезде горожане могут воспользоваться сервисом "Помощь при переезде в рамках программы реновации".



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