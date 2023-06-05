Объекты программы реновации впервые станут площадками конкурса "Московские мастера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объекты программы реновации станут площадками конкурса "Московские мастера" в строительной отрасли в этом году. Об этом рассказала пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"В 2023 году впервые лучших производителей работ в области гражданского строительства и специалистов по охране труда в строительстве определят на действующих строительных объектах, возводимых в рамках программы реновации жилищного фонда в Москве", – сообщил глава департамента Сергей Левкин.

По данным пресс-службы, конкурс будет проходить уже в 26-й раз. Его участниками станут профессионалы по четырем специальностям, а организаторами будут департамент градостроительной политики, профсоюз строителей столицы и комитет по градостроительной политике Московской конфедерации промышленников и предпринимателей.

По словам Левкина, целями конкурса являются улучшение качества строительства, престижа труда сотрудников, пропаганда их достижений и создание позитивного мнения о профессиях строительной отрасли.

Он отметил, что работники предприятий будут принимать участие бесплатно, а победители конкурса получат денежные сертификаты на 300, 200 и 150 тысяч рублей.

21 июня состоится конкурс на лучшего специалиста по охране труда в строительстве. Он будет проходить на улице Кедрова, владение 16. Конкурс в области гражданского строительства намечен на 27 июня на Сиреневом бульваре, владения 4/7 и 4/7а.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч горожан получили новые квартиры в мае по программе реновации. При этом с начала года жильем в новостройках обзавелись свыше 12,5 тысячи москвичей. Также в мае жители столицы заключили 860 договоров на равнозначные квартиры по программе реновации.

Собянин: в рамках программы реновации благоустрено 1,6 млн кв м дворовых территорий