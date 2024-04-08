Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичный разработчик оснастил восемь вокзалов Москвы интерактивными терминалами с навигацией. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение и парковку на ряде улиц Москвы ограничат 9–10 апреля, сообщили в ЦОДД.

Движение поездов на одном из перегонов между Москвой и Минском приостановлено из-за обрушения моста под Смоленском. Об этом заявили в пресс-службе МЖД.