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Новости

Новости

08 апреля, 20:00

Новости

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Собянин: во Дворце культуры завода "Серп и Молот" начинается реставрация

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Мэр Москвы отметил востребованность в столице продукции местного производства

Новости часа: более 400 тыс протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

Новости часа: Собянин объявил о реставрации памятника архитектуры начала ХХ века

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" в Москве завершат в 2024 году

Собянин: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца 2024 года

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" находится на финальной стадии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичный разработчик оснастил восемь вокзалов Москвы интерактивными терминалами с навигацией. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение и парковку на ряде улиц Москвы ограничат 9–10 апреля, сообщили в ЦОДД.

Движение поездов на одном из перегонов между Москвой и Минском приостановлено из-за обрушения моста под Смоленском. Об этом заявили в пресс-службе МЖД.

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