08 февраля, 16:45Город
Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств
В Москве активно обновляют набережные. Там где, большие работы по благоустройству уже провели, для москвичей появились новые места для занятий спортом, прогулок и отдыха.
В 2024 году, по словам Сергея Собянина, планируют привести в порядок Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. В список также вошли прибрежные территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.
Какие работы по благоустройству проведут? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.