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Новости

08 февраля, 16:45

Город

Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Новости часа: в Москве благоустроили 68 км вдоль 42 набережных города за 13 лет

В 2024 году планируем благоустроить 19 общественных пространств – Собянин

Новости часа: Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины

Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины

Новости часа: город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков – Собянин

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

В Москве активно обновляют набережные. Там где, большие работы по благоустройству уже провели, для москвичей появились новые места для занятий спортом, прогулок и отдыха.

В 2024 году, по словам Сергея Собянина, планируют привести в порядок Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. В список также вошли прибрежные территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.

Какие работы по благоустройству проведут? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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