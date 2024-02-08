Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

В Москве активно обновляют набережные. Там где, большие работы по благоустройству уже провели, для москвичей появились новые места для занятий спортом, прогулок и отдыха.

В 2024 году, по словам Сергея Собянина, планируют привести в порядок Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. В список также вошли прибрежные территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.

Какие работы по благоустройству проведут? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



