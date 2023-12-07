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07 декабря, 08:45

Новости

Собянин: построим семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку

Собянин: построим семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку

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Семь новых пешеходных мостов свяжут столичные районы, расположенные на разных берегах Яузы и Москвы-реки. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что три конструкции уже строятся. В частности, мост через Нагатинский затон длиной 220 метров, переправа через Яузу неподалеку от МГТУ имени Баумана и мост через водоотводный канал. Подробнее о ходе строительства – в эфире телеканала Москва 24.

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