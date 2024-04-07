Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья 7 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья 7 апреля

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции депо "Красная Пресня"

Новости часа: 115 тыс участников программы реновации используют сервис для переезда

Сергей Собянин: депо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет

Собянин: в столичных библиотеках работают порядка двух тысяч досуговых кружков

Собянин: производство машин и оборудования в Москве за 5 лет выросло в 5 раз

Собянин: помощь города при переезде по реновации получили 115 тыс человек

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реконструкции Московского ипподрома

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Новости часа: более 200 тыс человек посетили парад трамваев около Белорусского вокзала

Столичные производители машин и оборудования за 5 прошедших лет смогли нарасти выпуск продукции в 5 раз. В 2023 году столичные компании увеличили выпуск на четверть. Достигать таких результатов помогает поддержка города.

Два транспортных хаба в центре столицы получили новые названия. Теперь станция метро "Международная" стала называться "Москва-Сити", вместе с соседними станциями МЦК и МЦД-4. Также "Деловой Центр" объединяет станции метро трех линий.

Синоптики пообещали москвичам потепление с 8 апреля. По данным метеорологов, во вторник вечером возможны дожди и грозы, но даже ночью будет около 10 градусов тепла. А в среду ожидается жара до 23 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородобществопогодавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика