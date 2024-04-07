Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья 7 апреля

Столичные производители машин и оборудования за 5 прошедших лет смогли нарасти выпуск продукции в 5 раз. В 2023 году столичные компании увеличили выпуск на четверть. Достигать таких результатов помогает поддержка города.

Два транспортных хаба в центре столицы получили новые названия. Теперь станция метро "Международная" стала называться "Москва-Сити", вместе с соседними станциями МЦК и МЦД-4. Также "Деловой Центр" объединяет станции метро трех линий.

Синоптики пообещали москвичам потепление с 8 апреля. По данным метеорологов, во вторник вечером возможны дожди и грозы, но даже ночью будет около 10 градусов тепла. А в среду ожидается жара до 23 градусов.

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