06 декабря, 13:15Спорт
Собянин рассказал о строительстве теннисного центра на территории Тушинского аэродрома
Строительство теннисного центра завершили на территории бывшего Тушинского аэродрома. Результаты работы осмотрел Сергей Собянин.
По словам мэра столицы, Тушино станет одним из главных центров развития спорта в столице. Для посетителей комплекса сделали 6 теннисных кортов, залы для настольного тенниса, сквоша.
Известно, что спорткомплекс откроют в 2024 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.