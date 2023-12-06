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06 декабря, 13:15

Спорт

Собянин рассказал о строительстве теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

Собянин рассказал о строительстве теннисного центра на территории Тушинского аэродрома

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Строительство теннисного центра завершили на территории бывшего Тушинского аэродрома. Результаты работы осмотрел Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, Тушино станет одним из главных центров развития спорта в столице. Для посетителей комплекса сделали 6 теннисных кортов, залы для настольного тенниса, сквоша.

Известно, что спорткомплекс откроют в 2024 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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