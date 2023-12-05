Собянин: в Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Осенью в столице запустили 10 новых маршрутов городского транспорта, которые охватили больше 30 районов города, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



К примеру, маршрут № 147 связал ЖК в Московском со станцией метро "Филатов Луг", а на 577к в Сосенском можно добраться до метро "Ольховая".



Также за последние три месяца улучшили трассы свыше 140 действующих маршрутов, запустили 12 новых выделенных полос, ввели больше 80 новых остановок на маршрутах и заменили свыше 300 старых на современные остановочные павильоны, отметил градлначальник.

Мэр добавил, что сеть маршрутов постоянно развивается: транспорт подъезжает ближе к новым станциям метро и железной дороги, школам и поликлиникам, появляются новые остановки.

Ранее Сергей Собянин пообещал, что в будущем станет еще больше московских городских вокзалов. На данный момент совместно с РЖД ведется строительство Петровско-Разумовской МЦД-1 и Митьково МЦД-3. Кроме того, продолжается реконструкция Беговой МЦД-1 и Рижской, которая объединит второй, третий и четвертый диаметры.

Около 420 тысяч автомобилей ежедневно проезжают на МСД