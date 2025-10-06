Форма поиска по сайту

06 октября, 09:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства в Зеленограде

Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства в Зеленограде

Новые зоны отдыха, современные игровые площадки, сказочный замок и спорткомплексы с тренажерами появились в этом году в Зеленограде. О результатах благоустройства написал Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр отметил, что в районе Савелки у Большого городского пруда по просьбам местных жителей создали многофункциональную зону отдыха. Теперь там есть все необходимое для тренировок, детских игр, спокойного отдыха и выгула домашних питомцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородблагоустройствовидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

