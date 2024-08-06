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06 августа, 14:15

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Сергей Собянин осмотрел новое здание Первого апелляционного суда общей юрисдикции

Сергей Собянин осмотрел новое здание Первого апелляционного суда общей юрисдикции

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Собянин: удобный выезд на МСД будет создан для жителей трех районов СВАО

Первый апелляционный суд общей юрисдикции переехал на новый адрес. Четырехэтажное здание в районе Очаково-Матевеевское 6 августа открыли Сергей Собянин, председатель Верховного Суда Ирина Подносова и председатель Первого апелляционного суда общей юрисдикции Владимир Ананьев.

На площади 10,5 тысячи квадратных метров обустроили 14 залов судебных заседаний площадью от 60 до 200 квадратных метров. Они оснащены всем необходимым, включая видеоконференц-связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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