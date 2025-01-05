Собянин: более 212 тыс человек поучаствовали в спортивных проектах Москвы в 2024 году

В Москве больше 212 тысяч человек приняли участие в проектах "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" в 2024 году, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, к проекту "Мой спортивный район" присоединились более 140 тысяч москвичей. Для них доступны 15 видов спорта в 100 районах столицы, отметил мэр.

Оценили горожане и "Спортивные выходные". В прошлом году в этом проекте поучаствовали свыше 72 тысяч человек. Для них были доступны 15 дисциплин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.