Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 17:30

Новости

Собянин: более 212 тыс человек поучаствовали в спортивных проектах Москвы в 2024 году

Собянин: более 212 тыс человек поучаствовали в спортивных проектах Москвы в 2024 году

Собянин сообщил об открытии нового выхода со станции "Кленовый бульвар"

Собянин рассказал о популярности киноплатформы "Москино"

Собянин: в Москве скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов

Собянин: более 800 экскурсий провели в рамках акции "День без турникетов" в 2024 году

Собянин объявил о начале работы объединенного вестибюля станции "Печатники"

Собянин рассказал о популярных у московских школьников кружках

Собянин рассказал об обеспечении продовольственной безопасности Москвы

Собянин: более 1,5 млн человек посетили рынки "Москва – на волне" в прошлом году

Собянин сообщил о завершении строительства северного выхода станции метро "Физтех"

В Москве больше 212 тысяч человек приняли участие в проектах "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" в 2024 году, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, к проекту "Мой спортивный район" присоединились более 140 тысяч москвичей. Для них доступны 15 видов спорта в 100 районах столицы, отметил мэр.

Оценили горожане и "Спортивные выходные". В прошлом году в этом проекте поучаствовали свыше 72 тысяч человек. Для них были доступны 15 дисциплин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика