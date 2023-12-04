Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 500 деревьев и кустарников украсят Воробьевскую набережную к весне 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для пассажиров. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Товары участников программы "Сделано в Москве" появятся в городских супермаркетах. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.