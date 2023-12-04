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Новости

04 декабря, 13:00

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТинАО

Мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи Славы

Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

Новости часа: жилье по реновации получили почти 16 тыс жителей на севере столицы

Новости часа: новый подраздел добавили в электронную медкарту в столице

В столице обновлен суточный рекорд по количеству осадков

Новости часа: во всех округах Москвы идут работы по развитию городской инфраструктуры

Новости часа: новый подраздел добавили в электронную медкарту в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 500 деревьев и кустарников украсят Воробьевскую набережную к весне 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для пассажиров. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Товары участников программы "Сделано в Москве" появятся в городских супермаркетах. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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