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29 ноября, 09:15

Транспорт

Новые участки МСД готовят к запуску на южном направлении

Новые участки МСД готовят к запуску на южном направлении

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На южном направлении готовят к запуску новые участки Московского скоростного диаметра. По автомагистрали ежедневно проезжают более 400 тысяч автомобилей.

Один из новых участков – тоннель, соединяющий два отрезка Юго-Восточной хорды. По словам руководителя проекта, главного инженера компании-подрядчика Артема Артемьева, его главная особенность заключается в том, что строительство велось без остановки движения по МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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