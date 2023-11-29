Новые участки МСД готовят к запуску на южном направлении

На южном направлении готовят к запуску новые участки Московского скоростного диаметра. По автомагистрали ежедневно проезжают более 400 тысяч автомобилей.

Один из новых участков – тоннель, соединяющий два отрезка Юго-Восточной хорды. По словам руководителя проекта, главного инженера компании-подрядчика Артема Артемьева, его главная особенность заключается в том, что строительство велось без остановки движения по МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.