В Москве не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом заявил Сергей Собянин.

По его словам, ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась и с понедельника город может вернуться к обычному, по меркам пандемии, ритму жизни. Правда пожилым людям все также рекомендуют оставаться дома, а работодатели по-прежнему должны держать на удаленке 30 процентов сотрудников.

При этом мэр еще раз призвал всех горожан как можно быстрее сделать прививку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

