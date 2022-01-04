Собянин рассказал об основных проектах развития транспортной инфраструктуры

Прошлый год стал одним из самых успешных в истории развития транспортной инфраструктуры Москвы. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин. Так, в прошлом году на БКЛ открыли 12 станций.

Впервые за последние 100 лет открыли железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования – "Восточный". Вышла на финишную прямую одна из самых главных дорожных строек – Северо-Восточная хорда. В декабре открыли участок эстакады от МЦК Ботанический сад до Сельскохозяйственной улицы.

Всего в прошлом году в Москве построили порядка 90 километров дорог, 34 моста, тоннеля и эстакады, 20 пешеходных переходов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.