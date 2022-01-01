Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подвел итоги прошедшего года. Об этом мэр рассказал на своем сайте.

По словам Собянина, в прошлом году была открыта сотая станция метро и МЦК, а на столичные улицы вышел тысячный электробус.

"Сегодня экологически чистый транспорт на электротяге занимает 70% в объеме перевозок пассажиров в Москве.

К 2030 году "зеленым" должен стать весь общественный транспорт Москвы. Решающую роль в этой трансформации сыграет замена дизельных автобусов на электробусы", – подчеркнул столичный мэр.

Градоначальник напомнил и о рекорде по строительству жилья. Так, за прошедший год в Москве было введено более 7 миллионов квадратных метров, и это, по словам мэра, больше, чем на волне массового жилищного строительства в 60-х годах.

"Мы шли к этому рекорду 10 лет, начав с 3–4 миллионов квадратных метров в год", – отметил Собянин.

В 2021 году была проделана масштабная работа по реконструкции поликлиник. К концу текущего года была закончена модернизация 35 учреждений. Еще 50 зданий планируется сделать в новом году, уточнил мэр.

Среди главных итогов прошедшего года, по словам Собянина, открытие 21 центра "Московское долголетие" и 1 346 дипломов победителей и призеров олимпиад. Говоря о системе образования, градоначальник подчеркнул, что она выдержала испытание дистанционной формой. Благодаря новым технологиям и труду преподавателей учащиеся не потеряли прошлый учебный год.

Активно прошла работа и у благотворительных сервисов на mos.ru, "Активном гражданине" и акции "Миллион призов". Отмечается, что за прошедший год удалось собрать более 78 миллионов рублей, которые пойдут на покупку жизненно необходимых медикаментов, проведение реабилитации людей с различными заболеваниями, покупку продуктов питания для малоимущих семей, приюты для бездомных животных.

За минувший год, по словам столичного мэра, удалось восстановить 170 памятников архитектуры. В список вошел и ГЭС-2 на острове Балчуг, ставший самым масштабным в мире проектом приспособления памятника промышленной архитектуры под новое культурное пространство.

Касаемо итогов по вакцинации, мэр уточнил, что сделали прививку 5 миллионов 900 тысяч граждан.

"Пандемия никуда не делась, и главным средством борьбы с этой напастью является коллективный иммунитет", – напомнил Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что с 2011 года в Москве было запущено 197,5 километра линий, 100 новых станций, 11 электродепо столичной подземки и МЦК. Собянин уточнил, что сеть столичного метро выросла в 1,5 раза.