Собянин: Реконструкция участка Каланчевская – Курская МЦД-2 идет опережающими темпами

В Москве завершили самый сложный этап реконструкции МЦД-2 на участке от Площади трех вокзалов до Курской. Теперь там не будет реверсивного движения, а поезда снова будут ходить по двум главным путям. Через этот участок также в будущем будет проходить МЦД-4.

При этом отмена реверсивного движения не означает завершение всех запланированных работ. Они выполнены на две трети. Еще предстоит достроить пути и завершить реконструкцию станции Площадь трех вокзалов, которая будет общей для МЦД-2 и МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

