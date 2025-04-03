03 апреля, 10:45Новости
Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны в Западном Дегунине
Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о решениях, принятых на заседании президиума правительства Москвы.
В столице утвердили план застройки бывшей промзоны Дегунино – Лихоборы, где появится современный жилой квартал с домами, школами, детскими садами, больницами и спортивной инфраструктурой. Часть домов возведут в рамках программы реновации.
Также принято решение о развитии территории в Очакове-Матвеевском. Там построят офисы, музеи, спорткомплексы, рестораны и магазины.
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