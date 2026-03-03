Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода

Реконструкцию Воробьевского путепровода планируют завершить осенью 2026 года. О том, как идут работы, в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Путепровод расположен на пересечении проспекта Вернадского с улицей Косыгина. Его построили почти 70 лет назад, и он перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества. Ремонт начали в августе 2025 года. На данный момент он выполнен на треть.

